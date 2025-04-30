«На этих рубежах – нет»: Путин не согласился с предложением Уиткоффа заморозить линию фронта

Москва не согласна на прекращение огня "без учёта более широких политических условий".Президент России Владимир Путин не поддержал предложение спецпосланника Дональда Трампа Ричарда Уиткоффа о прекращении боевых действий между Россией и Украиной на текущих позициях.
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