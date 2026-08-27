Главврача и его заместителя отстранили после проверки больницы в Воронежской области

Главного врача Калачеевской районной больницы и его заместителя отстранили от работы после проверки регионального Минздрава.
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