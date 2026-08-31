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Сталинская оплеуха. К вождю народов вполне можно было прикоснуться кулаком

Сталинская оплеуха. К вождю народов вполне можно было прикоснуться кулаком

Ровно 90 лет назад, в августе 1936 года, в Магадане был арестован начальник автобазы №1 Государственного института по проектированию авиационных заводов (Гипроавиа) 39-летний Яков Охотников.

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