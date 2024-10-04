Минфин Крыма продолжает повышать финансовую грамотность крымчан

Минфин Крыма продолжает повышать финансовую грамотность крымчанВ мероприятии, состоявшемся на площадке Дома предпринимателя в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в том числе в рамках финала образовательной программы «СВОё дело», приняла участие замми.