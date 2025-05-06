В запуске дронов по Московскому региону заподозрили «спящие ячейки» ГУР

ВСУ вторую ночь подряд атакуют Россию роями дронов, которые пытаются прорваться в Москву. По мнению заслуженного лётчика России генерал-майора Владимира Попова, в беспилотных атаках на Москву и Подмосковье могли быть задействованы "спящие" агенты ГУР МО Украины.