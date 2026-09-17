Британский ЗРК RapidRanger на Украине

ЗРК RapidRanger, поставленный на Украину до марта 2026 г. Украина продолжает принимать на вооружение импортные системы противовоздушной обороны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВВ «Вперед, на Орел»...
- ЛЛ «Ключ и врата». К...
- ВТ «Думали, народ пр...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым