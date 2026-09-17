БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Британский ЗРК RapidRanger на Украине

Британский ЗРК RapidRanger на Украине

ЗРК RapidRanger, поставленный на Украину до марта 2026 г. Украина продолжает принимать на вооружение импортные системы противовоздушной обороны.

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