09.05.24==Чемодан - вокзал - Запад"

Как очистить страну от предателей и врагов Церкви и государства, которые сейчас активно действуют, стреляя, по сути, в спину нашим солдатам, находящимся на СВО? Реально ли изжить чиновничий бюрократизм и формализм? Когда в России появится русская национальная государственная идеология? Правда ли, что многие участники СВО воюют за деньги, а не за Родину? Россию погубит не коррупция, а пофигизм? На вопросы отвечает руководитель российского общественного движения "Народный Собор" в Санкт-Петербурге Анатолий Артюх.