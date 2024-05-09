Русь православные
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Русь православные

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  • Роман Орманин
    и не важно кто оно там русский или нерусский!!!30/07/22==Этничес...
  • Роман Орманин
    Вот ту гниду что зарезал девчонку на камеру, мы же гуманные у нас нет смертной казни но вот руки ему ампутировать впо...30/07/22==Этничес...
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    А может не самоубийство, а устранение подельника?23.07.22==В РОССИ...

09.05.24==Чемодан - вокзал - Запад"

09.05.24==Чемодан - вокзал - Запад"

Как очистить страну от предателей и врагов Церкви и государства, которые сейчас активно действуют, стреляя, по сути, в спину нашим солдатам, находящимся на СВО? Реально ли изжить чиновничий бюрократизм и формализм? Когда в России появится русская национальная государственная идеология? Правда ли, что многие участники СВО воюют за деньги, а не за Родину? Россию погубит не коррупция, а пофигизм? На вопросы отвечает руководитель российского общественного движения "Народный Собор" в Санкт-Петербурге Анатолий Артюх.

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