Аналитик Васильев: инфляция к концу года составит 6,7% из-за жесткой политики ЦБ

Сохранение ключевой ставки на уровне 14% будет стимулировать россиян копить деньги, а не тратить их. Годовая инфляция к концу года составит 6,7%, заявил «Газете.
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