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Шняги.Нет

3 подписчика

Улыбнись: заряд смеха на сегодня

Улыбнись: заряд смеха на сегодня

Удачная шутка не задерживается у одного человека. Сначала улыбаешься сам, затем вспоминаешь того, кто оценит её сильнее, и тянешься к телефону.

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