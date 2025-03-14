В Китае готовят удешевленный электромобиль Tesla Model Y[{"type":"text-block","attr":{},"content":"В последние месяцы компания Tesla будто находится на американских горках, переживая головокружительные взлеты и падения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии