Донбасс Сегодня

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Украина втайне продолжает наращивать закупки угля в ЛДНР

Украина втайне продолжает наращивать закупки угля в ЛДНР

Киев увеличивает объем закупок угля, добываемого в народных республиках. Об этом сообщает корреспондент издания «Донбасс Сегодня» со ссылкой на комментарий энергетического эксперта Бориса Марцинкевича.

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