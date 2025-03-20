С начала года на дорогах РТ погибли 44 человека, почти половина из-за выезда на встречку

Почти половина всех смертей на дорогах Татарстана из-за выезда на встречную полосу. Об этом на пресс-конференции «Татар-информа» о профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в период весенних каникул и профилактике аварийности с мототранспортом сообщил врио начальника управления Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан Айрат Самигуллин.