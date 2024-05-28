Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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«Талибан*» в законе: что затеяли Владимир Путин и Кормчий Си.

«Талибан*» в законе: что затеяли Владимир Путин и Кормчий Си.

(* организация, запрещённая ООН, как террористическая) Как надоедает порой * расставлять по тексту, но очень скоро (надеюсь) Владимир Владимирович милостиво отзовётся на предложение нашего МИДа и Минюста, сложными процессуальными мероприятиями исключит движение «Талибан*» из списка запрещенных организаций.

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Комментарии
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ИО
Игорь Овчаренко
Сколько можно пить? Пора давно хохлов долбить.
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1 д.
Людмила Фирстова
Господи, когда вы научитесь читать и анализировать информацию?! Думаете что-то умное написали? Нет! Пукнул прилюдно в лужу!
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23 час.
Александр Симаков
Ты только что из длительного запоя вышел?  Тогда да, тебе бросать надо пить, потому что хохлов начали долбить ещё 24.02.2022.
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19 час.

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