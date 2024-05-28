«Талибан*» в законе: что затеяли Владимир Путин и Кормчий Си.

Сколько можно пить? Пора давно хохлов долбить.

Господи, когда вы научитесь читать и анализировать информацию?! Думаете что-то умное написали? Нет! Пукнул прилюдно в лужу!

Александр Симаков

Ты только что из длительного запоя вышел? Тогда да, тебе бросать надо пить, потому что хохлов начали долбить ещё 24.02.2022.