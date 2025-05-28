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«14 оборонных заводов врага взорваны»: Французские вертолёты разнесло на куски, крайне мощный удар по аэродрому: Новости СВО, свежие новости войны на Украине — интерактивная карта боевых действий на Украине, Карта СВО 28.05.25 г.

«14 оборонных заводов врага взорваны»: Французские вертолёты разнесло на куски, крайне мощный удар по аэродрому: Новости СВО, свежие новости войны на Украине — интерактивная карта боевых действий на Украине, Карта СВО 28.05.25 г.

Новости СВО, сегодня к утру 28 мая 2025 г. новости войны на Украине, интерактивная карта боевых действий на Украине, Часов Яр новости сегодня, к утру 28.

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