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Герой Российской Федерации Сергей Корольков

Герой Российской Федерации Сергей Корольков

﻿﻿Сергей Иванович Корольков (11 (24) марта 1917, Царицын — 11 июля 1943, Курская область) — капитан, лётчик, 297-й истребительный авиационный полк, 302-я истребительная авиационная дивизия, 4-й истребительный авиационный полк, 5-я авиационная армия Степного фронта.

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