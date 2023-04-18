Присяжные по делу калининградских врачей Белой и Сушкевич пожаловались на давление со стороны судьи

Четверо присяжных по делу неонатолога Элины Сушкевич и бывшего и.о. главного врача родильного дома №4 Калининграда Елены Беловой рассказали о давлении со стороны председательствующего судьи Андрея Вьюнова.
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