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Присяжные по делу калининградских врачей Белой и Сушкевич пожаловались на давление со стороны судьи

Присяжные по делу калининградских врачей Белой и Сушкевич пожаловались на давление со стороны судьи

Четверо присяжных по делу неонатолога Элины Сушкевич и бывшего и.о. главного врача родильного дома №4 Калининграда Елены Беловой рассказали о давлении со стороны председательствующего судьи Андрея Вьюнова.

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