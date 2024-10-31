Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что введение ограничений на время продажи алкоголя является прерогативой региональных властей.
Песков напомнил про «красноречивый опыт» введения ограничений на алкоголь в СССР
Комментарии
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Владимир Алтайцев
большевики позднее возобновили антиалкогольную кампанию. С 1920 по 1925 год в продажу вернулись вино, пиво и водка. "Вторая фраза явно противоречит первой.
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1 д.
Владимир Алтайцев
На Вологодчине сильно хотят, чтобы люди травились всякой гадостью - стеклоочистителем, всякими суррогатами т д.Кретинизм властей .
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1 д.
М
Мария
Вопрос. Если бы наркотики круглосуточно продавались во всех магазинах, наркоманов стало бы больше или меньше? Мой ответ: доступность - основная причина любой наркомании, в т.ч. алкоголизма. Последний это ведь разновидность наркомании.
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1 д.
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