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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Песков напомнил про «красноречивый опыт» введения ограничений на алкоголь в СССР

Песков напомнил про «красноречивый опыт» введения ограничений на алкоголь в СССР

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что введение ограничений на время продажи алкоголя является прерогативой региональных властей.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
большевики позднее возобновили антиалкогольную кампанию. С 1920 по 1925 год в продажу вернулись вино, пиво и водка. &quot;Вторая  фраза  явно  противоречит первой.
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1 д.
Владимир Алтайцев
На Вологодчине  сильно  хотят, чтобы  люди травились всякой  гадостью  - стеклоочистителем, всякими суррогатами т  д.Кретинизм  властей  .
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1 д.
М
Мария
Вопрос. Если бы наркотики круглосуточно продавались во всех магазинах, наркоманов стало бы больше или меньше? Мой ответ: доступность - основная причина любой наркомании, в т.ч. алкоголизма. Последний это ведь разновидность наркомании.
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1 д.

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