Песков напомнил про «красноречивый опыт» введения ограничений на алкоголь в СССР

большевики позднее возобновили антиалкогольную кампанию. С 1920 по 1925 год в продажу вернулись вино, пиво и водка. "Вторая фраза явно противоречит первой.

На Вологодчине сильно хотят, чтобы люди травились всякой гадостью - стеклоочистителем, всякими суррогатами т д.Кретинизм властей .

М

Мария

Вопрос. Если бы наркотики круглосуточно продавались во всех магазинах, наркоманов стало бы больше или меньше? Мой ответ: доступность - основная причина любой наркомании, в т.ч. алкоголизма. Последний это ведь разновидность наркомании.