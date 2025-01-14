Появились кадры задержания готовившего теракт на ярославском объекте ОПК

В сети появились кадры задержания мужчины, который по указанию украинских спецслужб собирался совершить теракт с применением токсичных химических веществ в отношении работников одного из предприятий ОПК в Ярославской области.
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