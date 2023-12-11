Банк Уралсиб снизил ставку по кредитам

Банк Уралсиб снизил максимальную процентную ставку по потребительским кредитам со страхованием.Теперь оформить кредит «Стандартный» на любые цели или на цели рефинансирования новым клиентам возможно в банке по ставке от 4% до 12,9% (ранее – до 14,9%) годовых при оформлении договора личного страхования, от 20% до 34,9% годовых – при отказе от страхования.