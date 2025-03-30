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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Геймдиректор InZOI извинился за проблемы с запуском в раннем доступе и пообеща...

Геймдиректор InZOI извинился за проблемы с запуском в раннем доступе и пообеща...

Геймдиректор InZOI извинился за проблемы с запуском в раннем доступе и пообещал продолжить улучшенияДиректор InZOI Хенгджун “Кджун” Ким принес публичные извинения игрокам за “многочисленные недостатки”, которые, по его мнению, были допущены при запуске игры-симулятора жизни в раннем доступе.

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