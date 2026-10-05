У нас тут новая экранизация "Война и мир" готовится на 2027 год.Как в любая предшествующая экранизация она обречена на сравнение с нетленкой Бондарчука.
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