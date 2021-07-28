Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Traveller
    А перекаченной допингом и анаболиками "тумбочке"-гимнастке из США они не хотят предоставить убежище? Ах да, - "это др...ЕС рассмотрит воз...
  • Тамара Соловьева (Ярцева)
    Мир сошёл с ума! Этот сброд лезет со всех щелей, как тараканы.Художественный ги...
  • GISMbICH
    Для Джонсона было бы здорово, если бы на этой фотке рядом стоял Вин Дизель. Тот вообще 182 см ростом.Дуэйн «Скала» Джо...

Казахстанец Бозбаев выбыл из борьбы за медали Олимпиады

Казахстанец Ислам Бозбаев проиграл азербайджанцу Мамедали Мехдиеву в 1/16 финала соревнований по дзюдо и завершил участие на Олимпиаде-2020 в Токио   Рахмонов с легкостью справился с Празерисом: готовился на Медео и задушил ветерана во втором раунде «Во дворе постоянно ходил раз на раз»: Камшыбек Кункабаев рассказал о взрослении, трилогии Головкин – Канело и мыслях о будущем  Василий Левит – гордость Казахстана: спорно проиграл россиянину на Олимпиаде, арбитров назвали продажными, а болельщики гудели на награждении чемпиона.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх