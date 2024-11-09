Немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер был в ярости после того, как писатель Марко Мартин на мероприятии в Берлине раскритиковал политика за прежнюю позицию в отношении к России.
В Германии рассказали о ярости Штайнмайера после критики его позиции по России
Комментарии
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Юрий анин
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17 час.
МЕ
Михаил Е
Если нашим переобуваторам начать напоминать что они раньше говорили, тоже не сильно довольны будут.
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15 час.
Надежда Белугина
союзники Албаюн партнёры и союзники наделали в подгузники, продажные братушки поплакали в подушки. друзья с границы южной сказали, на хрен нужно... опять один русский мужик достал с печи дедовский штык. перемотал портянки... побаивайтесь янки, в вашей крови измажется, всем мало не покажется! © Copyright: Албаюн, 2024
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15 час.
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