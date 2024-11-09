В Германии рассказали о ярости Штайнмайера после критики его позиции по России

Если нашим переобуваторам начать напоминать что они раньше говорили, тоже не сильно довольны будут.

Надежда Белугина

союзники Албаюн партнёры и союзники наделали в подгузники, продажные братушки поплакали в подушки. друзья с границы южной сказали, на хрен нужно... опять один русский мужик достал с печи дедовский штык. перемотал портянки... побаивайтесь янки, в вашей крови измажется, всем мало не покажется! © Copyright: Албаюн, 2024