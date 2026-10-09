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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шон Стрикленд: «Хочу боксировать, подрался бы с любым боксером. Zuffa, я легко побью вашего чемпиона в первом тяжелом весе»

Чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд хочет уйти в бокс. «Я дрался за титул чемпиона UFC четыре раза.

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