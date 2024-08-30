Что происходит с мозгом при разговоре с самим собой

Вы наверняка встречались с людьми, которые «думают» вслух, проговаривая собственные мысли. Особенно часто этим страдают дети, однако по мере взросления привычка уходит, и мы «переносим» свои размышления «внутрь себя».
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