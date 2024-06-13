Курс юаня на Московской бирже вырос, а затем упал

Курс юаня к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос на 26,45 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 12,49 рубля.
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