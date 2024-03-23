Каори Сакамото: «Смогу ли выигрывать и дальше, если вернутся русские? Я должна буду кататься на порядок лучше»

Сегодня в Монреале японка выиграла третий чемпионат мира подряд. «Верю ли я, что смогу выигрывать и дальше, если вернутся русские фигуристки? Конечно, я хотела бы продолжать побеждать, это ведь естественно, но я отлично понимаю, что не могу быть на вершине вечно.