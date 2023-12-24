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Закон и Порядок

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Красавчики!

Красавчики!

"В Петербурге по подозрению в заказе убийства задержан экс-боец ЧВК «Вагнер» Бывшего участника ЧВК «Вагнер» бизнесмена Александра Тютина задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в заказе убийства гражданина России в Турции.

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