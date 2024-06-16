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Полиция Санкт-Петербурга обезвредила мужчину с гранатой в Мариуполе

Полиция Санкт-Петербурга обезвредила мужчину с гранатой в Мариуполе

Сотрудникам правоохранительных органов города Мариуполя удалось обезвредить мужчину, который угрожал взорвать гранату после инцидента с военными прокурорами.

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