Антиоксидантные свойства шпината замедляют старение организма Ученые из университета штата Аризона подтвердили, что употребление шпината может снижать воспаление в организме и замедлять процесс старения на клеточном уровне.
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