Гимаев-младший об Овечкине: «Здорово, когда интересы России представляют такие талантливые ребята»

Сергей Гимаев-младший считает Александра Овечкина послом российского спорта. Россиянин сделал дубль в матче с «Калгари» (5:4) и разделил с Яромиром Ягром 3-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ.

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