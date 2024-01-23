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Замглавы МО Британии Картлидж заявил о продолжении передачи БАС Украине

Замглавы МО Британии Картлидж заявил о продолжении передачи БАС Украине

Великобритания продолжит поставлять Украине британские беспилотные авиационные системы (БАС). Об этом заявил замглавы Минобороны Великобритании Джеймс Картлидж в ответе на парламентский запрос члена Палаты общин Эндрю Росинделла, сообщило издание «Лента.

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