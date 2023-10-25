Обвиняемый в незаконной добыче более 200 горбуш и свыше 73 кг икры предстанет перед судом на Сахалине

В Сахалинской области следователями ОМВД России по Макаровскому городскому округу окончено расследование уголовного дела о незаконной добыче водных биологических ресурсов на их миграционных путях к местам нереста.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии