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«Колорадо» впервые в сезоне не пропустил – 4:0 с «Нью-Джерси». Уэджвуд отразил все 25 бросков – 2-я победа в 3-м матче за команду

«Эвеланш» обыграли «Нью-Джерси» (4:0) в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.  Первой звездой матча стал вратарь клуба из Денвера Скотт Уэджвуд, отразивший все 25 бросков.

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