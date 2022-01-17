Снеговика высотой с пятиэтажку слепили китайцы в Харбине. Видео

Снеговика высотой с пятиэтажку слепили китайцы в Харбине. Видео

В Музыкальном парке в Харбине установили самого высокого в Китае снеговика. Высота снежной фигуры — 18,5 метров, что сопоставимо с пятиэтажным домом, сообщает со ссылкой на портал biang.

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