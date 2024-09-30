Африка интересуется российскими комплексами противодействия БПЛА

Страны Африки проявляют серьезный интерес к российским комплексам противодействия беспилотным летательным аппаратам, заявил ТАСС генеральный конструктор Специального технологического центра (СТЦ) Роман Иванов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии