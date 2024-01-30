Под Волгоградом треш-стример в прямом эфире обругала матом и избила дочь

В Волгоградской области треш-стример по имени Анастасия избила и нецензурно обругала свою дочь. В ходе резонансного эфира, который сняли случайные зрители, у женщины на регулярной основе вываливалась грудь из бюстгальтера.
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