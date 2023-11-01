"Москва 24": тренд на проведение новогодних корпоративов в офисах сохраняется

В 2023 году в российских компаниях сохранился тренд на проведение новогодних корпоративов в офисах. Об этом "Москве 24" рассказал пресс-секретарь Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ) Станислав Грушевский.
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