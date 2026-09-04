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Новак: РФ и Китай подготовят контракт на поставки газа по "Силе Байкала"

Новак: РФ и Китай подготовят контракт на поставки газа по "Силе Байкала"

Россия и Китай договорились продолжить работу над подготовкой контракта на поставки российского газа в КНР по проекту «Сила Байкала», ранее известному как «Сила Сибири – 2».

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