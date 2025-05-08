Франчайзинг: действительно ли иллюзия равенства и свободы?

Нормы о франчайзинге в значительной своей мере являются диспропорциональными. В США и других странах запада эту диспропорцию стараются урегулировать засчёт компенсации гудвилла, предварительного раскрытия информации о франшизе, регистрации франшиз и т.
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