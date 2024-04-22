Әгерҗе егете турында👇🏻 «Мин һәрвакыт эчемнән генә аңардан киңәш сорыйм, ул миңа киңәшләр бирә»😢 Тулырак: https://intertat.
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Әгерҗе егете турында👇🏻 «Мин һәрвакыт эчемнән генә аңардан киңәш сорыйм, ул миңа киңәшләр бирә»😢 Тулырак: https://intertat.