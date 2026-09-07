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Девушка

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Как правильно перейти с воска на лазерную эпиляцию: честный разбор

Как правильно перейти с воска на лазерную эпиляцию: честный разбор

Каждый раз, когда сталкиваюсь с историей о том, что лазерная эпиляция «не сработала», первым делом задаю один и тот же вопрос: а что было до этого? И почти всегда выясняется одна и та же деталь — недавний воск или шугаринг.

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