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Царьград

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Как сократить расход топлива на бензиновых автомобилях, посоветовала нейросеть

Как сократить расход топлива на бензиновых автомобилях, посоветовала нейросеть

Искусственный интеллект дает актуальный совет. В условиях постоянно растущих цен на топливо (а где-то и полного его отсутствия) вопрос экономии бензина становится актуальным для каждого автовладельца.

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