При взрыве канистры с бензином в отделении банка в Ленобласти пострадала женщина

Вечером 20 декабря в поселке Ульяновка произошел инцидент, повлекший за собой серьезные последствия. 18-летний местный житель зашел в круглосуточную зону банка и поджег два банкомата с помощью горючей жидкости.
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