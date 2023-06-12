В Хабаровске состоялся праздник спорта «Фитнес-движ»

В Хабаровске на стадионе имени Ленина завершился фестиваль "Фитнес-движ". Это масштабное спортивное мероприятие объединило ведущие фитнес-клубы города, которые провели бесплатные функциональные тренировки, танцевальные мастер-классы и розыгрыши абонементов для всех желающих.