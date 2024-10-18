Москали вы дремучие... сейчас в прогрессивных странах все так воюют

Австралия передаст Украине 49 списанных Abrams Некоторые машины нуждаются в ремонте и их можно будет пустить на запчасти, отмечает австралийская телекомпания ABC Австралия передаст Украине десятки устаревших танков Abrams, сообщила австралийская телекомпания ABC.
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