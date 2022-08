В Сеть утекли геймплейные скриншоты Marvel's Spider-Man на ПК и ролик из середины ремейка The Last of Us, Blizzard не будет проводить третий этап публичной «беты» Overwatch 2, создатели MultiVersus рассказали о содержании первого сезона, Riot переработала модель и умения Удира из League of Legends, у .