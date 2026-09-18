Санкции с двойным прицелом

Новый пакет санкций против России вряд ли приведёт к радикальным изменениям в российской экономике, однако может заметно повлиять на отношения США с Китаем и Индией и усилить давление на мировой энергетический рынок.
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