Пекин «твердо» отверг односторонние санкции США

Официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй во вторник, 21 мая, заявил, что экономические связи Китая и России соответствуют принципам Всемирной торговой организации (ВТО), в связи с чем Пекин «твердо отвергает» односторонние санкции Вашингтона и будет защищать интересы компаний КНР, – сообщает ТАСС.