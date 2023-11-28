Курица в цитрусах

[ comments ] Простой и легкий способ приготовить вкуснейшую курочку. А какой волшебный аромат витает во время приготовления! Я использовала куриные бедрышки, но можно использовать любые части курицы, либо целую курицу, нарезанную на кусочки.
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