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Свежие комментарии

  • Ивановна
    Круто спасибо за рецептРецепт: Хлеб с ол...
  • Ивановна
    Спасибо большое за этот рецептРецепт: Пирог с к...

Курица в цитрусах

Курица в цитрусах

[ comments ] Простой и легкий способ приготовить вкуснейшую курочку. А какой волшебный аромат витает во время приготовления! Я использовала куриные бедрышки, но можно использовать любые части курицы, либо целую курицу, нарезанную на кусочки.

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